Festa in casa Cagliari: è nato il piccolo Zayan Luvumbo

Ancora una festa per un nascituro in casa Cagliari: il club rossoblù ha infatti annunciato, attraverso i propri canali social, la nascita di Zayan. Si tratta del primo figlio per l’attaccante Zito Luvumbo e la moglie Edivania.

A inizio mese invece era stata la volta del trequartista Gianluca Gaetano, che insieme alla moglie Maria aveva dato il benvenuto al secondogenito Mattia.

