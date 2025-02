Olbia, sgomento nella Chiesa di San Vittore: vandali in azione

“Vi mostriamo come abbiamo trovato la chiesa la scorsa notte. Siamo immensamente dispiaciuti di aver avuto una sorpresa del genere”. Così sui social la pagina del Comitato San Vittore denuncia pubblicamente l’azione di qualche vandalo che ha colpito il luogo sacro. Uno shock per padre Amedeo, che questa mattina ha trovato la chiesa campestre di cui ha cura sporca e danneggiata.

“Il nostro interesse è quello di tutelare al meglio un patrimonio come la nostra bellissima chiesetta – proseguono i fedeli – e nonostante le preoccupazioni, lasciamo sempre le porte aperte per consentire a chiunque di visitarla in qualsiasi momento. Purtroppo qualcuno non ha meritato la nostra fiducia“.

I vandali hanno rotto candelabri e vasi, spezzato rosari e dannegiato la statua del santo. Il presidente del Comitato Pietro Idili ha sporto formale denuncia alla Polizia.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it