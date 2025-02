Cagliari, dal 27 febbraio la linea 7 del Ctm torna a Castello

Un elemento chiave per il ritorno della linea a Castello è stato il lavoro svolto dagli uffici del Comune di Cagliari, che hanno operato per la rimozione dell’impalcatura della scuola che impediva il passaggio dei mezzi pubblici

Un ritorno nella zona storica di Cagliari per il miglioramento della mobilità urbana e in seguito alle richieste di residenti e turisti. Il Comune di Cagliari e CTM hanno annunciato che giovedì 27 febbraio ci sarà la prova generale della linea 7 che sarà nuovamente in servizio nel quartiere di Castello.

Oltre al ritorno a Castello, il percorso subirà una piccola modifica: il tragitto attraverserà piazza San Giacomo al posto di via Piccioni. Questa variazione si è resa necessaria per migliorare la viabilità evitando il transito degli autobus nelle strette vie del quartiere.

L’Assessore alla Mobilità, Yuri Marcialis, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto.

“Siamo veramente soddisfatti di restituire la linea 7 a Castello, nel rispetto dell’impegno assunto dal Sindaco Massimo Zedda. Inoltre, lo facciamo con mezzi completamente elettrici, garantendo così un servizio sostenibile e attento all’ambiente”.

Un elemento chiave per il ritorno della linea a Castello è stato il lavoro svolto dagli uffici del Comune di Cagliari, che hanno operato per la rimozione dell’impalcatura della scuola che impediva il passaggio dei mezzi pubblici.

Grazie a questo intervento, è stato possibile ripristinare la viabilità adeguata e consentire il transito degli autobus nel quartiere.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it