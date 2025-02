Un grosso spavento, ma da una prima ricostruzione non emergerebbero gravi conseguenze per l'uomo. Sul posto anche la Polizia Locale

Paura a Cagliari, 67enne travolto da un’auto: è in ospedale

Attimi di paura a Cagliari in questo pomeriggio. Un uomo di 67 anni infatti è stato investito da un’auto mentre stava attraversando davanti alla clinica Korian.

Il pedone è caduto violentemente a terra, ma fortunatamente non sembrano esserci state conseguenze gravi. Sul posto è poi arrivato il 118 e l’uomo è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Intanto è sopraggiunta anche la Polizia Locale per effettuare i rilievi di rito e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

