Sharon Stone è ad Alghero: per lei una collana di corallo

Sharon Stone è arrivata ad Alghero. La celebre attrice di Hollywood è stata accolta dal sindaco Raimondo Cacciotto, che l’ha omaggiata con una collana di corallo.

La Stone è ospite dello stilista Antonio Marras insieme al modello canadese Gabriel Aubry. I due saranno protagonisti di uno shooting nella città catalana.

“Benvenuta ad Alghero Sharon! Un onore aver ospitato lo shooting di @antoniomarrasofficial con protagonisti Sharon Stone e Gabriel Aubry e aver portato i saluti della città. Grazie al corpo di Polizia Locale per il prezioso supporto e, naturalmente, ad @antoniomarras_personal per il suo costante impegno nel raccontare Alghero al mondo come solo lui sa fare” ha commentato il sindaco Cacciotto sui social.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it