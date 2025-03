Un suo brano durante una sfilata: Iosonouncane contro casa di moda

Iosonouncane contro la casa di moda Etro. Il motivo? L’utilizzo non consensuale di un suo brano durante l’ultima sfilata del brand.

L’artista sardo ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha denunciato l’utilizzo del brano “Cri” (tratto dall’album “Ira“) senza il suo consenso.

“Non c’è nulla di più lontano dalla mia sensibilità artistica, civile e politica di una sfilata d’alta moda e non nutro alcun interesse nei confronti di questo mondo. Inoltre, mi chiedo quale sia stato il ragionamento dietro la scelta di ritenere opportuno utilizzare un brano come Cri – che chiude un disco, IRA, che parla di donne e uomini in fuga dalla disperazione – per accompagnare la sfilata di modelle e modelli rivestiti d’abiti scintillanti”.

