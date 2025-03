La governatrice ha rivolto ai militari della “Sassari” il proprio saluto, dopo averli accolti in Aeroporto ad Alghero lo scorso 2 febbraio

Presidente Todde elogia la Brigata Sassari: “Riconoscenza per il loro impegno”

La presidente della Regione, Alessandra Todde, ha presenziato sabato 1 marzo a Sassari alla cerimonia di saluto ai militari della Brigata Sassari al rientro dell’operazione “Unifil” in Libano.

“I nostri militari hanno affrontato con impegno e dedizione questa missione in uno dei fronti più caldi del mondo e noi siamo qui per esprimere loro sostegno e vicinanza ma anche per ringraziarli dell’ operazione svolta”, è stato il saluto della presidente Todde.

La governatrice ha rivolto ai militari della “Sassari” il proprio saluto, dopo averli accolti in Aeroporto ad Alghero lo scorso 2 febbraio.

I “sassarini” sono stati impegnati nella missione Unifil, la Forza delle Nazioni Unite schierata al confine con lo stato di Israele, sul fronte della sicurezza per garantire il rispetto del cessate il fuoco nell’area, supportare le forze armate libanesi e assistere la popolazione locale.

“Oggi presenziamo a una doppia cerimonia perché proprio in questa giornata cade l’anniversario dei 110 anni dalla fondazione della Brigata Sassari. Oltre un secolo di storia che ha segnato la Sardegna, l’Italia e tutte le Forze armate. In ogni contesto operativo, la Brigata Sassari ha sempre rivendicato con orgoglio il proprio legame con la Sardegna, facendone una cifra distintiva. Anche per questo mi sento di ringraziare la storica brigata a cui va tutta la nostra riconoscenza”, ha concluso la Todde.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it