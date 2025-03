Sardegna, il dramma dei medici di famiglia: calo del 39% in 5 anni

Numeri allarmanti quelli resi noti dalla fondazione Gimbe sui medici di famiglia, dove in Sardegna si registra il calo maggiore d'Italia negli ultimi anni

Sardegna, il dramma dei medici di famiglia: calo del 39% in 5...

La Sardegna è la regione italiana che ha registrato il maggior calo di medici di famiglia negli ultimi anni. Secondo l’analisi della Fondazione Gimbe, tra il 2019 e il 2023 il numero dei medici di Medicina generale è diminuito del 39%, una percentuale nettamente superiore alla media nazionale del 12,7%.

L’analisi evidenzia un ulteriore dato preoccupante: il 60,6% dei medici sardi supera il massimale di 1.500 assistiti, rispetto a una media nazionale del 51,7%. Il numero medio di pazienti per ciascun medico di famiglia nell’isola, al 1° gennaio 2024, è pari a 1.391, leggermente superiore alla media nazionale di 1.374.

Secondo le stime Gimbe, per garantire il rapporto ottimale di un medico ogni 1.200 assistiti, in Sardegna mancano attualmente 150 medici di famiglia.

La situazione non sembra destinata a migliorare nel breve termine. Nel 2024, i partecipanti al concorso nazionale per il Corso di formazione specifica in Medicina generale sono stati inferiori ai posti disponibili: nell’isola si è registrato un calo di 17 candidati, pari a un -28% rispetto alle borse finanziate, un dato peggiore della media nazionale (-15%).

L’emergenza medici di base in Sardegna è un problema sempre più urgente, con ripercussioni dirette sull’accesso alle cure per la popolazione e sulla tenuta dell’intero sistema sanitario regionale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it