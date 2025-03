Ddl sanità, Truzzu: “Lamentele sulla norma modificata dalla Giunta”

La ripresa dell’esame del disegno di legge 40 sulla riorganizzazione sanitaria in Consiglio regionale è stata subito teatro di una dura opposizione. Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha aperto i lavori chiedendo la sospensione del dibattito e il rinvio in commissione del provvedimento.

Truzzu ha motivato la richiesta con le osservazioni pervenute da sindacati e ordini professionali, che lamentano la sostanziale modifica del testo a seguito degli emendamenti della Giunta e l’impossibilità di esprimere un parere aggiornato: “Voglio porre una questione sospensiva. Nei giorni scorsi sono arrivate comunicazioni e richieste da parte delle rappresentanze sindacali e da parte degli ordini dei medici della Sardegna”.

“Tutti lamentavano che la norma, attraverso gli emendamenti della giunta, è cambiata totalmente e loro non hanno potuto esprimere un giudizio: per questo chiedo il rinvio del provvedimento in commissione per poter fare di nuovo il ciclo di audizioni“, conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia.

