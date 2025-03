Sassari, malore fatale alla guida: muore un 82enne

Tragedia a Sassari dove un 82enne che si trovava nella frazione di Li Punti è stato colto improvvisamente da un infarto che non gli ha lasciato scampo

Tragedia nella frazione di Li Punti a Sassari. Un malore improvviso mentre era alla guida è stato fatale per un uomo di 82 anni, residente a Porto Torres. L’anziano stava eseguendo una manovra di retromarcia per uscire dall’area di sosta quando un infarto fulminante lo ha colpito, facendogli perdere il controllo del veicolo e terminando la corsa contro un albero.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia locale, che hanno tentato di prestare soccorso all’anziano in attesa dell’arrivo del personale medico. Anche gli operatori del 118 hanno provato a rianimarlo con le manovre di emergenza, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato causato da un arresto cardiaco.

