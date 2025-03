Si è risolta con il proscioglimento dalle accuse la vicenda che ha visto il cantante sardo Pago finire davanti al giudice per un'auto a noleggio non restituita nei tempi concordati

Pago, il cantante prosciolto dall’accusa per l’auto a noleggio non restituita

Si chiude senza conseguenze giudiziarie la vicenda che vedeva coinvolti il cantante Pago, all’anagrafe Pacifico Settembre, e il suo amico Alessandro Pitzianti. Il giudice del Tribunale, Federico Loche, ha dichiarato il non luogo a procedere per difetto di querela, in quanto l’autonoleggio aveva presentato un semplice esposto anziché una formale denuncia, come richiesto dalla legge.

I due erano finiti sotto inchiesta per appropriazione indebita, accusati di aver noleggiato un’auto senza restituirla nei tempi concordati. Secondo l’accusa della Procura, Pitzianti e Pago avevano preso a noleggio una Renault Captur alla SicilybyCar nell’aeroporto di Elmas il 18 luglio 2020. Pitzianti risultava primo conducente e garante del contratto, mentre Pago era indicato come secondo conducente. Il veicolo sarebbe stato poi utilizzato per spostamenti legati agli impegni dell’artista in Sardegna.

Il problema sarebbe sorto alla riconsegna: secondo la contestazione, l’auto sarebbe stata restituita solo dopo un certo periodo, ma senza il saldo di alcune migliaia di euro richiesto dal noleggiatore per l’estensione del servizio. La difesa ha sempre sostenuto che il contratto prevedeva la possibilità di proroga fino a tre mesi. La vicenda era finita in Procura con l’indagine affidata al pubblico ministero Andrea Massidda.

Alla prima udienza, però, il procedimento si è chiuso con un proscioglimento. Pitzianti è stato assistito dagli avvocati Massimo Delogu e Domenico Alessandrini, mentre Pago ha avuto come difensori Monica Puggioni e Daniela Russo. L’errore procedurale dell’autonoleggio ha portato all’archiviazione del caso, mettendo così fine alla disputa legale.

