Carnevale Ovodda, Rizzi: “Vergogna, Prefetto Nuoro si dimetta”

Oltre alle polemiche sollevate dal consigliere comunale di Cagliari Sorrentino nei confronti del Carnevale di Ovodda, sono arrivate anche quelle dell’attivista ambientalista Enrico Rizzi.

Attraverso i propri social infatti, ha voluto denunciare apertamente le usanze andate in scena nel paese: “Ancora una volta in Sardegna. Animali morti insanguinati, un povero cammello portato in giro come trofeo”.

“Ho chiesto a tutti i Parlamentari che seguono le mie battaglie in difesa degli animali, di portare questo schifo in Parlamento – ha proseguito Rizzi – Violazioni di legge sotto gli occhi di tutti: da un punto di vista sanitario, igienico, di sicurezza pubblica. Le dimissioni del Prefetto di Nuoro e del Questore, se esistono, sono doverose. Vergogna!”

