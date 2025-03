Guasila, sorpresi sui tetti per rubare tegole antiche: padre e figlio nei guai

Da settimane le campagne di Guasila e delle zone limitrofe erano teatro di misteriosi furti. Vecchi casolari abbandonati venivano depredati, con i tetti smantellati e le tegole antiche sparite nel nulla. Un fenomeno insolito, che ha spinto i Carabinieri della Stazione locale a intensificare i controlli, fino a individuare i responsabili.

La svolta è arrivata la scorsa notte, quando una pattuglia in perlustrazione ha sorpreso due uomini all’opera in un casolare nella località Santa Bona Pasqua. Approfittando del buio, un 64enne e un 20enne, entrambi muratori del posto, stavano smontando il tetto della struttura per portare via 217 tegole antiche di tipo sardo, già caricate su un furgone.

L’intervento dei militari è stato immediato. Padre e figlio sono stati arrestati in flagranza di reato per furto aggravato. Ma il colpo più grosso è arrivato con le perquisizioni nelle loro abitazioni, dove sono state trovate altre 826 tegole dello stesso tipo, segno che il furto potrebbe non essere stato un episodio isolato. L’intero materiale è stato sequestrato per ulteriori accertamenti sulla provenienza.

Il danno subito dal proprietario del casolare, un 86enne del posto, è ancora in fase di quantificazione. Dopo le formalità di rito, gli arrestati sono stati condotti in Tribunale per il rito direttissimo. L’operazione dei Carabinieri conferma l’attenzione dell’Arma per il controllo delle zone rurali e la tutela del patrimonio storico locale.

