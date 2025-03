Comunità dilaniata dal dolore per la scomparsa del judoka 18enne, stroncato dalla meningite. Intanto la Asl ha dato il via all'indagine epidemiologica

Ghilarza in lutto per Gabriele Pinna, Asl avvia profilassi contatti stretti

Ghilarza è in lutto per la morte di Gabriele Pinna, 18enne judoka colpito dalla meningite. Intanto la Asl ha fatto partire subito un’indagine epidemiologica e la profilassi per i contatti più stretti del ragazzo.

Il ragazzo era arrivato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano intorno alle 2 di notte in gravissime condizioni ed era stato ricoverato in rianimazione. Purtroppo però dopo poche ore è deceduto.

Per questo motivo la stessa Asl ha dato notizia dell’avvio dell’attività di monitoraggio e profilassi: “In attesa dell’esito degli esami e dell’eventuale identificazione dell’agente patogeno, il Servizio di Igiene e sanità pubblica della Asl 5 di Oristano ha immediatamente avviato l’indagine epidemiologica per identificare i soggetti che negli ultimi dieci giorni sono stati a contatto con il ragazzo e il protocollo per sottoporre a profilassi antibiotica i contatti stretti”.

“A questo proposito – chiarisce la direttrice del dipartimento di Prevenzione Maria Valentina Marras – va sottolineato che la malattia si trasmette da persona a persona per via respiratoria, attraverso le goccioline di saliva e le secrezioni nasali, che possono essere disperse con la tosse, gli starnuti o mentre si parla”.

