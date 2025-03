Basi militari al di sopra vincoli ambientali: Ddl preoccupa la Sardegna

Gli ambientalisti lanciano l'allarme per il disegno di legge presentato alla Camera da Fratelli d'Italia: aree naturali a rischio devastazione in nome della sicurezza nazionale

Le esercitazioni militari potranno scavalcare i vincoli ambientali, a meno che questi non vengano accordati dal Ministero della Difesa. Questa la sintesi di un disegno di legge proposto da Fratelli d’Italia. Un fatto che ha fatto scattare forti preoccupazioni in Sardegna.

Il Ddl era stato avanzato a maggio del 2024 ma ora è entrato in discussione. Di fatto, si punta a ribadire l’esclusività dello Stato in materia di difesa e sicurezza nazionale relativamente al suolo occupato dalle basi militari. Un modo per evitare eventuali interferenze da parte della regioni.

Perciò in Sardegna è scattata una forte preoccupazione. Già in passato diversi territori hanno subito notevoli danni ambientali in seguito alle esercitazioni militari.

Ne sono un esempio la zona di Teulada o quella di Quirra. Qualora il disegno di legge dovesse passare, per gli ambientalisti questo comporterebbe la devastazione di intere aree naturali dell’isola in nome della sicurezza nazionale.

