Valerio Scanu, scoppia il “dissing” con Tony Effe | Il rapper: “Cag* ca**o”

Nuovo “dissing” per il rapper Tony Effe. Dopo il botta e risposta virale che lo ha visto contrapposto a Fedez, ora il duello è con il cantante sardo Valerio Scanu. Lo scontro però non è a colpi di rime, ma di dichiarazioni taglienti.

“Ce ne sono tanti che vanno a Sanremo senza saper cantare. Il più emblematico, ma questo lo sa anche lui, è Tony Effe” aveva detto il vincitore di Sanremo 2010 ed ex stella di Amici. “Non sto dicendo niente di nuovo, non stiamo certo scoprendo l’acqua calda. Tony Effe non sa cantare, e non parlo solo per me. Non è per niente intonato. Nella sua esibizione a Sanremo, quando cantava “Damme na’ mano”, nemmeno la forza di uno strumento potente come l’autotune è riuscita a intonarla. Ma lo dico con la massima simpatia per Tony Effe”.

L’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, ha quindi consegnato il Tapiro d’Oro a Tony Effe dopo le parole di Scanu. Il rapper però ha replicato a modo suo: “Io lavoro tutti i giorni, a differenza di Valerio… Sono passati 15 anni da quando ha vinto Sanremo, cerchiamo di evolverci“.

Poi, a una battuta di Staffelli sulla collana fatta togliere al rapper prima che salisse sul palco dell’Ariston, ha aggiunto: “Sulla storia della collana tolta a me e non ad altri non mi sono attapirato molto. Perché lo sappiamo tutti, Sanremo è politica. Ma di base mi sono divertito, a parte la stampa e quelli che cag**o il ca**o, tipo sto Valerio Scanu“.

Scanu si è espresso spesso contro la tendenza all’uso massiccio dell’autotune, sottolineando come “oggi sembra sia una colpa saper cantare”. Ora lo scontro frontale con uno dei rapper più noti del momento, in un terreno che sta dividendo il mondo della musica negli ultimi anni.

