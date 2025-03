Manuela Murgia, clamorosa svolta dalla nuova perizia: si riapre il caso

Dopo quasi 30 anni, il caso di Manuela Murgia, la sedicenne trovata morta nel canyon di Tuvixeddu il 5 febbraio 1995, viene riaperto. Un colpo di scena inaspettato, arrivato dopo che la Procura, lo scorso agosto, aveva respinto la richiesta di nuove indagini. Ma i familiari della ragazza non si sono mai arresi, convinti che non si sia trattato di un suicidio.

Ora, come anticipato dal principale quotidiano regionale, è tutto di nuovo in discussione grazie a una nuova consulenza medico-legale. Il dottor Roberto Demontis, esperto incaricato dalla famiglia Murgia, ha depositato una perizia che mette in dubbio la ricostruzione ufficiale dei fatti. Secondo il medico legale, le ferite sul corpo della giovane non sarebbero compatibili con una caduta da diverse decine di metri. L’ipotesi avanzata è inquietante: Manuela potrebbe essere stata investita da un’auto e poi gettata nel canyon per simulare un suicidio.

Questa nuova pista potrebbe portare a sviluppi decisivi nelle prossime settimane. Non si esclude che, già nei prossimi giorni, la Polizia e gli esperti della Scientifica possano effettuare un sopralluogo nell’area di Tuvixeddu.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it