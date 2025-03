Momenti di paura a Pirri, auto si ribalta: conducente in codice rosso

La conducente dell'auto è stata trasportata in ospedale in codice rosso a seguito della dinamica dell'incidente ma non è in pericolo di vita

Nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 15:30, si è verificato un incidente con ribaltamento di un’auto a Pirri, all’intersezione tra via Flavio Gioia, via Torricelli, via del Canneto e via Vesalio.

La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita a seguito di una collisione tra due veicoli, un’auto di piccole dimensioni è finita capovolta al centro della carreggiata.

Per prestare soccorso alla conducente, è stato necessario l’intervento di un’ambulanza del 118, che l’ha trasportata in ospedale in codice rosso. La gravità delle sue condizioni è legata alla dinamica dell’incidente ma non si trova in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi e gestire il traffico, che ha subito notevoli rallentamenti.

