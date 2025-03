Quartu, incuria a Su Stangioni: dura accusa di Fratelli d’Italia

“A tre anni dal nostro sopralluogo, la situazione a Su Stangioni resta invariata: l’area continua a essere tristemente abbandonata”. Così, con una nota politica, il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Quartu denuncia una situazione di degrado che va avanti da diverso tempo.

“L’unico intervento del Comune è stato realizzato dopo l’interpellanza del nostro capogruppo Michele Pisano, che ha portato alla riapertura dell’isola ecologica, precedentemente assente. Per il resto, nulla è cambiato. Anzi, il degrado aumenta: strutture sportive abbandonate, pali pericolanti, erbacce ovunque, strade e marciapiedi dissestati. Inoltre, le canne hanno invaso marciapiedi e strade, rendendo pericolosa la circolazione, in particolar modo in via Mar Mediterraneo”.

Fratelli d’Italia parla anche di una zona che è diventata via via insicura e invivibile a causa della mancanza di interventi.

“Anni fa, la zona era un vero fiore all’occhiello e un punto di riferimento per svolgere attività sportive e di aggregazione. Oggi, invece, versa in condizioni inaccettabili, come denunciato anche dagli abitanti della zona”.

