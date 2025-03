Serdiana, getta rifiuti a bordo strada: “pizzicato” da un privato cittadino

Per l'uomo è attesa una multa salata: a far arrivare il video alla polizia locale è stato un cittadino che ha assistito alla scena

La polizia locale di Serdiana ha identificato un automobilista che qualche giorno aveva gettato alcune buste con rifiuti ai lati della strada.

L’intervento è stato possibile grazie alla collaborazione di un privato cittadino che, assistendo alla scena, ha ripreso il fatto col cellulare. E poi ha consegnato il video in forma anonima.

Per l’uomo ripreso nel video arriverà una multa salata. L’identificazione è stata possibile anche grazie alla campagna di sensibilizzazione che la polizia locale ha messo in piedi da tempo per mettere fine alla piaga degli incivili nel territorio.

