Ploaghe celebra Giovanni Spano, 800mila euro per il restauro della casa natale

L’amministrazione comunale di Ploaghe compie un importante passo avanti nella valorizzazione della figura di Giovanni Spano, illustre intellettuale dell’Ottocento considerato il “padre” dell’archeologia in Sardegna. La Giunta ha deciso di destinare 800mila euro al completamento del restauro della sua casa natale.

Il Canonico Spano, nato a Ploaghe nel 1803 e scomparso a Cagliari nel 1878, è stato una delle personalità più influenti della cultura sarda: archeologo, linguista, etnologo, docente universitario, rettore e senatore del Regno, ha lasciato un’eredità culturale di inestimabile valore. Tra i suoi contributi più significativi spiccano la fondazione del Bollettino Archeologico Sardo e la pubblicazione del Dizionario Sardo-Italiano.

La casa natale dello Spano, risalente alla fine del XVII secolo, si trova in piazza Valverde, nel cuore del centro storico, ed è stata oggetto di un primo intervento di recupero. Ora, grazie a due finanziamenti regionali da 400mila euro ciascuno, il Comune potrà completare l’acquisizione dell’intero immobile e concludere i lavori di restauro conservativo per renderlo un vero e proprio spazio culturale.

L’obiettivo finale è la creazione di un percorso urbano dedicato al canonico, che includerà non solo la sua casa natale, ma anche l’ex convento dei frati Cappuccini e la Pinacoteca Spano. Il convento, in particolare, ospiterà una mostra multimediale e virtuale sulla vita di Spano, con apertura prevista per la primavera.

Il sindaco di Ploaghe, Carlo Sotgiu, ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto: “Grazie a questi 800 mila euro potremmo finalmente completare un progetto che nasce nel 2018 con l’acquisizione della prima porzione della casa Spano e l’ideazione di una mostra permanente dedicata alla vita del Canonico, alle sue opere, ai suoi studi ed al suo impegno soprattutto come padre dell’archeologia sarda”.

“La riqualificazione dell’edificio, oltre al rilevante valore storico e culturale, completa il programma di riqualificazione di quella parte del centro storico che comprende la piazza Valverde, l’ex orfanotrofio, (appena restaurato, e la Chiesa del Valverde il cui restauro verrà appaltato nelle prossime settimane. Piccole perle di un paese ricco di storia”.

