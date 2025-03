Carbonia, brutto scontro con principio d’incendio: 5 feriti, tra cui 2 bambini

Paura nella serata di ieri a Carbonia, dove un violento incidente stradale si è verificato intorno alle 20.00 lungo la Statale 126, all’ingresso nord della città. Il bilancio è di 5 feriti, nessuno dei quali in gravi condizioni.

Lo scontro ha coinvolto una Fiat Multipla, guidata da un uomo, e una Fiat Seicento. L’impatto è stato particolarmente forte, tanto che la piccola utilitaria si è girata su se stessa. Momenti di tensione quando dalla Multipla è iniziato a fuoriuscire fumo, segno di un principio d’incendio. Il rogo è stato però immediatamente domato grazie all’intervento tempestivo con un estintore recuperato da un ristorante-pizzeria vicino al luogo dell’incidente.

Sul posto è intervenuto il 118, che ha prestato le prime cure ai feriti, tra cui due bambini che viaggiavano a bordo della Multipla, usciti illesi o con lievi contusioni.

Fondamentale anche l’intervento dei Vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. I Carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Sul posto anche il personale dell’Anas per gestire il traffico fortemente rallentato.

I passeggeri delle due auto sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, ma nessuno risulta grave.

