Roma-Cagliari, Nicola: “Servirà aggressività e non rinunciare al nostro gioco”

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani allo stadio Olimpico contro la Roma del grande ex Claudio Ranieri; fischio d’inizio alle ore 16:00.

Sull’assenza di Zappa: “Non avrebbe giocato comunque, lui ed altri stanno giocando molto ma non è possibile sostituitli tutti assieme. Abbiamo lavorato in ritiro sulle alternative o Zortea che interpreta ruoli diverso”.

Sull’avversario: “Roma costruita per altri obiettivi come stanno dimostrando, in Coppa avevano un avversario tosto. Credo che abbiano fatto la partita che dovevano fare senza lasciare spazi, io li guardo e da quando c’è Ranieri hanno dimostrato di avere qualità. Andremo in uno stadio importante per confrontarci con un avversario di livello”.

Sulle scelte di formazione: “Abbiamo dimostrato giocando con un buon avversario, è stato un punto di valore anche se noi cerchiamo sempre di vincere. Prati può giocare e giocherà Palomino, per me è importante lavorare su nuove soluzioni ed idee dando ai giocatori la possibilità di incidere”.

Sulla partita: “Se vedeste gli allenamenti capireste le triangolazioni che cerchiamo, non ci fossilizziamo solo in alcune cose che decidiamo di fare. Non possiamo giocare solo in un modo, dovremmo essere aggressivi e non rinunciare a creare del gioco. Abbiamo lavorato sulla continuità e sull’attacco alla linea avversaria, vogliamo essere”.

