Incidente in centro a Macomer: ferito grave elitrasportato in ospedale

Incidente stradale questa mattina a Macomer: tre auto si sono scontrate in pieno centro, nei pressi di piazza Sant’Antonio. Tre i feriti, uno dei quali elitrasportato in codice rosso in ospedale.

La dinamica è in corso d’accertamento. Secondo una prima ricostruzione, una conducente ha perso il controllo dell’auto andando a sbattere contro un’altra. Coinvolto un terzo veicolo.

I feriti sono stati medicati sul posto dai soccorritori del 118. La donna sarebbe stata trovata svenuta, probabilmente a seguito di un malore.

Sul posto carabinieri di Macomer e i vigili del fuoco.

