È il giorno di Roma-Cagliari: Ranieri ritrova il popolo rossoblù

All’Olimpico, Ranieri ritroverà parte della sua storia recente: sarà un salutarsi affettuoso, ma il Cagliari vuole portare via punti preziosi

Nove mesi dopo, Claudio Ranieri ritrova il Cagliari e il popolo rossoblù. Lo farà allo stadio Olimpico di Roma, seduto su una panchina diversa, dalla quale sta scrivendo una nuova entusiasmante storia di una carriera meravigliosa.

Sarà un ritrovarsi, un salutarsi. Parte del tifo cagliaritano non ha accettato di buon grado l’aver accolto l’invito della Roma a risolvere una situazione complicata. Cagliari sarebbe dovuto essere l’ultimo club allenato.

Ma il tempo sana le delusioni e la riconoscenza per il ritorno in Serie A e per la salvezza rimane intatta. Quella tra Roma e Cagliari sarà una sfida improntata solo sull’agonismo, con l’auspicio di fare uno sgambetto.

Lo dice chiaramente Nicola Riva sui social: “Mister, grande stima, affetto e grazie ancora di tutto… ma a noi servono punti e daremo l’anima per prenderceli…. Forza Casteddu sempre”.

