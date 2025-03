Svilar para tutto, Dovbyk segna: il Cagliari cade a Roma

Diverse le occasioni avute dai rossoblù nella ripresa fermate dal portiere belga, ma i giallorossi sono stati più cinici: Ranieri strappa tre punti in ottica Europa

Il Cagliari cade all‘Olimpico di Roma per 1-0, gol decisivo di Dovbyk che vale una vittoria sudatissima per gli uomini di Claudio Ranieri. Non è bastata ai rossoblù una ripresa di puro orgoglio: decide il muro di Mile Svilar.

I rossoblù hanno interpretato bene il primo tempo, agevolati anche da una Roma che non intendeva aumentare il ritmo. E infatti non è accaduto nulla d’interessante e ricordabile.

Meglio la ripresa, soprattutto per il Cagliari. Tante le occasioni, con Svilar costretto agli straordinari per evitare che la sua squadra possa capitolare. E nell’unico errore difensivo, i giallorossi passano con Dovbyk: cinico il gol che decide la sfida.

Il Cagliari ha insistito insistito insistito alla ricerca del pari contro una Roma sulle gambe. Ma Svilar ha deciso che era la giornata giusta per parare tutto e confermare le sue qualità.

La Partita.

I rossoblù addormentano la partita dai primi istanti e la Roma si adegua allo stile, senza provare a accelerare il ritmo. Dovbyk è l’unico che si fa notare al tiro in maniera pericolosa per due volte, palla fuori. Al 30’ Mancini da pochi passi sfiora il vantaggio, il Cagliari risponde con Piccoli e poi Zortea.

In avvio di ripresa c’è un Cagliari arrembante. Al 52’ Zortea offre un cioccolatino per Piccoli, il colpo è docile ma pericoloso e Svilar si deve allungare per evitare lo svantaggio. Al 62’ invece passa la Roma: su sviluppi di angolo, un flipper aiuta Dobvyk a segnare l’1-0 da pochi passi. Ancora una volta Svilar salva su Piccoli al 67’, quindi si impone su Mina al 70’ mentre Kingstone a seguire colpisce il palo.

