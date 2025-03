La donna aveva chiesto un prestito all'uomo, da restituire in 3 settimane, della somma di 4000 euro in cambio di una restituzione di 5000 e la propria auto

Cagliari, tentata estorsione a una donna: 48enne in manette

Un uomo di 48 anni, con precedenti penali e già destinatario di un provvedimento di avviso orale, è stato arrestato a Cagliari con le accuse di usura e tentata estorsione. L’indagine, condotta dalla Squadra mobile della Questura cagliaritana, coordinata da Davide Carboni, è scattata a seguito della denuncia di una donna di 58 anni, vittima dell’uomo. “In stato di indigenza si era rivolta all’uomo per ottenere un prestito di 4.000 euro che le veniva concesso in contanti concordando la restituzione della somma di euro 5.000 euro entro tre settimane – spiegano dalla polizia – oltre a ciò, a garanzia del debito la vittima consegnava allo stesso la propria auto del valore commerciale di almeno 13.000 euro“.

Trascorse le tre settimane, l’uomo ha iniziato a minacciare la donna, avvertendola che avrebbe presentato al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) il contratto di vendita dell’auto. La donna, in preda alla disperazione, si è rivolta alla polizia, che ha raccolto la denuncia e proceduto all’arresto del presunto usuraio. L’uomo è attualmente agli arresti domiciliari.

“Denunciare è un atto di coraggio che può fare la differenza non solo per chi subisce un torto, ma anche per la comunità intera, specialmente quando si vive un momento di vulnerabilità, paura e indigenza”, sottolineano dalla Questura di Cagliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it