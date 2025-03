Cagliari, furto ai distributori automatici: denunciati due uomini

Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri della Stazione di Cagliari-Stampace, con il supporto della Sezione Radiomobile, hanno denunciato in stato di libertà due uomini senza fissa dimora, già noti alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili del reato di furto aggravato.

L’intervento dei militari è scaturito intorno all’01:30, quando i due soggetti hanno preso di mira alcuni distributori automatici di alimenti e bevande situati in un punto vendita di via Molise. Dopo aver forzato le macchine, sono riusciti a sottrarre il denaro contenuto all’interno e si sono dati alla fuga a piedi nelle vie limitrofe. L’azione non è però passata inosservata: pochi istanti dopo, i Carabinieri, allertati dalla segnalazione di un cittadino e dal sistema di sicurezza del locale, hanno avviato immediate ricerche, riuscendo a individuare e bloccare i sospettati in via Seruci, a poche centinaia di metri dal luogo del furto.

Le immagini dell’impianto di videosorveglianza del punto vendita, acquisite dagli investigatori, hanno fornito elementi determinanti per attribuire la responsabilità ai due fermati. La Procura della Repubblica di Cagliari è stata informata dai Carabinieri della Stazione di Cagliari-Stampace, che proseguono le indagini per verificare eventuali ulteriori responsabilità o reati commessi dagli stessi soggetti.

