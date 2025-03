Situazione di degrado a Bancali: detenuti in condizioni disastrose

Il carcere di Bancali sta vivendo una situazione sempre più grave e complessa, coi detenuti che si trovano in condizioni umane disastrose. Lo testimonia la garante dei detenuti Irene Testa dopo la visita avvenuta stamane.

“Nessun racconto può rendere l’idea, ma è certamente mio dovere provarci” fa sapere Testa, parlando di 16 celle in sovraffollamento, soffitti umidi, pareti scrostate, celle in condizioni igieniche precarie, non ci sono i termosifoni, mancano alcune porte nei bagni.

“Urla continue. Detenuti psichiatrici che parlano da soli, che gridano o che gettano acqua, cibo e detersivo nei corridoi. Tanti i detenuti stranieri che hanno chiesto di poter avere vestiti e scarpe” ha aggiunto.

Per finire, un ragazzo di 20 anni non mangia dal 14 febbraio per sciopero della fame: ha perso oltre 15 kg. “La sua condizione fisica e mentale non è trascurabile. È – va riconosciuto – costantemente monitorato ma non intende alimentarsi”.

