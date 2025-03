Nazionale italiana, si fa male Retegui: Spalletti pensa a Piccoli

Mateo Retegui torna a casa per infortunio, e Luciano Spalletti deve sfogliare la margherita per scegliere il suo sostituto. Il favorito è un giocatore del Cagliari: si tratta di Roberto Piccoli.

L’attaccante rossoblù, che fin qui ha disputato una buona stagione con 9 gol stagionali, è l’indiziato numero uno per una convocazione con la nazionale italiana di calcio. Gli Azzurri si sfideranno in un doppio confronto di Nations League con la Germania tra giovedì e domenica prossimi.

Ecco le parole del ct Spalletti in conferenza stampa.

“Retegui l’abbiamo mandato a casa perché non ce l’avrebbe fatta, però si spera che recuperi con l’Atalanta per il campionato. Non ha un problema ben definito, ma un affaticamento. Per il momento non chiamo nessuno perché voglio vedere come va la prima sfida: può darsi che possa avere bisogno di una prima o una seconda punta in base ai recuperi di Zaccagni e Cambiaso. Se devo chiamare una prima punta chiamerò Piccoli”.

