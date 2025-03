L’Einstein Telescope parlerà sardo: via la progetto della Regione

Einstein Telescope di Sos Enattos parlerà in sardo. L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) ha infatti comunicato alla Regione Sardegna, Servizio Lingua e cultura sarda, l’intenzione di usufruire di un supporto per produrre testi in lingua sarda. Questo servirà per costruire la nuova sezione del sito istituzionale.

L’Assessora della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Ilaria Portas ha proposto con una delibera, approvata dalla Giunta regionale, di dare seguito al progetto grazie al supporto dello Sportello Linguistico regionale.

“Siamo molto felici di questa richiesta da parte dell’Infn – ha dichiarato l’assessora Portas – per la nostra regione e per al nostra lingua è una occasione importantissima che sia io che tutta la Giunta regionale abbiamo deciso di cogliere. Una lingua non è solo un insieme di parole. Non si tratta di prendere dei testi e riprodurli e tradurli in lingua sarda. Una lingua è un modo di pensare, è una cultura, e porta dentro di sé tutta la storia di chi con quel linguaggio si esprime. Inoltre il progetto dell’ET porta con sé davvero tante opportunità per i nostri giovani e le nostre giovani, oltre al valore scientifico per la fisica, la cosmologia e l’astrofisica”.

L’uso della lingua sarda declinato a un ambito scientifico di altissimo livello e scientificamente approvato consentirà di collocare la lingua sarda a un contesto d’uso nuovo. Contribuendo non solo a darle prestigio ma anche a perseguire il raggiungimento degli obiettivi di legislatura della politica linguistica.

