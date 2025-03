Cagliari, devastarono sala scommesse con mazze: tre in carcere

Avevano danneggiato e rapinato una sala scommesse in via Mandrolisai a Cagliari, ma uno ad uno sono stati arrestati. Sgominata dunque la banda che si era presentata con mazze e bastoni e gettando nel terrore i titolari del centro.

In tutto erano in tre, in due avevano eseguito il colpo lo scorso 15 febbraio, mentre uno era rimasto fuori a fare “il palo”. Allo stesso modo, due di loro erano stati portati in carcere due giorni fa e ieri si è aggiunto anche il terzo a seguito di un nuovo arresto.

Si tratta di tre cagliaritani residenti tra Is Mirrionis e San Michele. Fondamentali erano state le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza del locale, che hanno consentito la loro identificazione.

