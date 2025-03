Sassari, cercano refurtiva ma gli trovano cocaina: 43enne ai domiciliari

I Carabinieri cercavano una refurtiva di un furto commesso in un appartamento a Usini, invece hanno trovato 250 grammi di cocaina. Per questo motivo un 43enne di Sassari, già tratto in arresto lo scorso 20 marzo, è stato posto ai domiciliari con braccialetto elettronico.

Tra gli elementi recuperati anche un bilancino di precisione. L’uomo è stato perciò condotto davanti al Gip per l’udienza di convalida dell’arresto.

I gravi indizi riscontrati in casa hanno portato a definire la sua colpevolezza, ma il giudice ha accolto la richiesta di attenuazione cautelare proposta dall’avvocato difensore, motivo per cui sono poi stati concessi i domiciliari.

