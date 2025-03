Cagliari ostaggio della malamovida, Farris: “Nuovo patto per la sicurezza”

La “malamovida” a Cagliari non lascia tregua a via Roma e aree limitrofe, così il consigliere comunale Giuseppe Farris ha voluto riporre al centro il tema della sicurezza in città attraverso la promozione di una mozione rivolta al Sindaco.

Spaccio, risse violente e atti di vandalismo continuano a tenere in ostaggio diversi luoghi e soprattutto ristoratori e residenti e in particolare donne, minori e anziani che, sottolinea Farris: “Maggiormente percepiscono un crescente senso di insicurezza”.

Per questo motivo, il Consigliere ha chiesto per iscritto al Sindaco e alla Giunta comunale la sottoscrizione di un nuovo “Patto per la sicurezza urbana” che punti alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e non solo.

In particolare: “si propone l’incremento di forme di prevenzione situazionale come l’istituzione di presidi fissi di polizia a composizione mista, le cosiddette “squadre di quartiere” nelle zone a maggior rischio mediante impiego di personale in divisa in costante servizio di pattugliamento e un implemento mirato dei servizi di videosorveglianza nelle stesse”

Massima attenzione infine anche per l’illuminazione pubblica che: “riduce la sensazione di minaccia ambientale e rappresenta una forma di contrasto alla criminalità e alla violenza nelle strade, aumenta la libertà di muoversi di notte, migliorando il senso di sicurezza”.

