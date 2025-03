La dea bendata bacia Orroli: vinti 41mila euro al SuperEnalotto

La dea bendata ha deciso di baciare Orroli: Nell’estrazione di venerdì 21 marzo, come riporta Agipronews, centrato un “5” da 41.777,82 euro presso il Bar Caffè Cavour in via Cavour, 40.

Un bel colpo di fortuna che avrà sicuramente fatto sobbalzare il fortunato o la fortunata che si aggiudica l’intera somma.

L’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo 2025 Roma. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 25 marzo riparte da 10,4 milioni di euro.

