Asl Ogliastra, Salvatore Sinatra nuovo direttore delle Cure Palliative

Il medico classe 1968 ha vinto il concorso bandito dall'Ares Sardegna per la direzione del servizio, attivato per la prima volta dall'Asl

Salvatore Sinatra ha assunto la direzione della struttura complessa di Cure Palliative della Asl Ogliastra, servizio che è stato attivato per la prima volta all’interno dell’azienda socio-sanitaria.

Nei mesi scorsi infatti, l’Ares Sardegna aveva bandito il concorso che Sinatra ha vinto. Classe 1968 e originario di Urzulei, si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Sassari e si è poi specializzato in Anestesia e Rianimazione e Terapia del Dolore.

Il medico ha poi parlato a margine della sua nomina: “In Ogliastra mancava un vero e proprio servizio di Cure Palliative. Sino a questo momento, questo tipo di assistenza veniva fornita in nuce attraverso l’Adi. Anche se il servizio è in fase di costruzione, il suo avvio costituisce un importante passo in direzione dell’utenza che consentirà di dare risposte più precise ai pazienti ed ai loro familiari”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it