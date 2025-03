Ex artigiani sardi: “Pensionati canadesi, trovate il vostro caldo inverno sull’Isola”

L'Anap Sardegna lancia l'appello in seguito alla notizia che le frontiere nordamericane saranno sempre più inaccessibili per chi trascorre l'inverno nel sud degli USA

“Pensionati canadesi, venite a trascorrere i mesi freddi in Sardegna: sarete sempre i benvenuti. Le porte delle nostre case e dele nostre strutture ricettive sono sempre aperte”. L’invito agli anziani del Canada arriva dai “colleghi” sardi attraverso l’Anap Sardegna, l’Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato Sardegna, in seguito alla notizia che le frontiere nordamericane saranno sempre più inaccessibili per coloro che trascorrono l’inverno nel sud degli Stati Uniti.

Infatti, secondo le nuove regole americane di soggiorno, i viaggiatori canadesi che si fermeranno più di 30 giorni negli Stati Uniti dovranno registrarsi presso le autorità statunitensi e fornire le proprie impronte digitali, con un evidente aumento della burocrazia. La misura, che colpirà principalmente i pensionati e gli anziani canadesi che svernano al caldo, entrerà in vigore l’11 aprile.

Il valore prodotto da questo turismo della terza età è di 15 miliardi di dollari a beneficio degli USA, grazie ai pensionati canadesi che svernano in Florida e in Arizona. “Il nostro vuole essere un messaggio di accoglienza, condivisione e fratellanza, che vuole andare oltre le questioni politiche – commenta Giovanni Antonio Mellino, presidente di Anap Sardegna e vicepresidente Nazionale – ma anche un invito a conoscere la nostra splendida isola che non ha nulla da invidiare agli Stati americani che si affacciano sull’oceano”.

Anap Sardegna ricorda anche come “le Blue Zone possano essere catalizzatori importanti di questi flussi di pensionati alla ricerca dell’eccellente vivere e dell’elisir di lunga vita. Un flusso turistico delle terza età come quello canadese, potrebbe favorire l’apertura continua, anche nei mesi invernali, delle strutture alberghiere e di quelle dell’extralberghiero, creando indotto e sostenendo il tessuto produttivo locale. Siamo già al lavoro, anche con la nostra sede nazionale, per contattare le associazioni dei pensionati del Canada per far sapere loro che la Sardegna apre le sue porte con calore e ospitalità – continua Mellino – perché con il suo clima mite, la ricca storia e la cultura vibrante, è il luogo ideale per un soggiorno prolungato lontano da caos delle metropoli, con la tranquillità delle coste cristalline e dei paesaggi mozzafiato”.

