Due auto si sono scontrate tra loro lungo la strada Bitti-Sologo intorno alle 14. Un impatto violento che ha avuto conseguenze gravi per uno dei due conducenti che è stato portato in ospedale in codice rosso.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto nell’area di Su Mangano con una vettura che viaggiava in direzione Nuoro e l’altra in direzione Galtellì.

Due i feriti, ovvero i conducenti: uno non grave che è stato portato in codice giallo per accertamenti, mentre è apparso in condizioni decisamente peggiori il secondo guidatore, trasportato invece in codice rosso.

Oltre ai soccorsi, sul posto sono giunti celermente i Vigili del fuoco, che hanno estratto le persone dalle lamiere delle rispettive auto, e i Carabinieri e la Polizia per i rilievi di rito.

