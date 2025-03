Bonato: “Abbiamo voluto un Cagliari giovane che durerà negli anni”

"Vogliamo far crescere i nostri calciatori in modo progressivo, aspettando chi necessita di più tempo", aggiunge il direttore sportivo rossoblù

Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliari, ha fatto il punto della situazione sulla stagione rossoblù in corso che vede la squadra di Davide Nicola in lotta per la permanenza in Serie A, senza lasciare nulla al caso anche in ottica futura.

“In questa annata abbiamo dato un cambio di rotta della strategia della società, l’obiettivo era quello di costruire un gruppo che potesse durare puntando sui giovani. Dovevamo essere possibilmente italiani, di qualità, e che considerassero Cagliari una meta ideale per crescere e affermarsi“, ha dichiarato Bonato a Il Corriere dello Sport.

“Vogliamo far crescere i nostri calciatori in modo progressivo, aspettando chi necessita di più tempo. Ragazzi come Luvumbo, Gaetano e Prati hanno voglia di spaccare il mondo, solo solo stati frenati da qualche problema che non gli ha permesso di dare un contributo come l’anno scorso”.

Infine un passaggio sull’attuale campionato: “Dopo una lunga serie di sfide era normale che la squadra potesse risultare meno brillante. La sosta è capitata a proposito, ci ha permesso di riposare e ritrovarci. Ora ci aspetta il Monza che vorrà lottare per le ultime possibilità di rientrare in corsa, nessuno si illuda che possa essere un match facile”.

