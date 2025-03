Secondo i dati raccolti da Holidu, Cagliari è tra le città che beneficiano del maggior numero di ore di sole mensilmente. Presente in graduatoria anche Sassari

Cagliari si conferma “città del sole”: è al terzo posto in Italia

Cagliari si conferma “città del sole“. Secondo i dati raccolti dal portale Holidu, il capoluogo sardo è la terza città in Italia che beneficia annualmente del maggior numero di ore di sole.

Il podio in realtà è tutto isolano perché al primo e al secondo posto si trovano i due centri siciliani Catania e Siracusa.

La classifica realizzata prende in considerazione il numero di ore di sole mensili e per quanto riguarda Cagliari in media sono ben 267,8 con una temperatura media annuale di 18 gradi.

All’interno della graduatoria risulta poi un’altra città sarda e si tratta di Sassari. La città del Nord Sardegna vanta ogni mese 245,1 ore di sole e una temperatura media annuale di 16 gradi.

