Villa Devoto, bambini assessori per un giorno: confronto con Todde

Bambini assessori per un giorno: questa è stata l’esperienza vissuta dai ragazzi della 1C dell’istituto comprensivo “Satta Spano De Amicis” di Cagliari.

I ragazzi sono stati accolti a Villa Devoto dalla presidente della Regione Alessandra Todde che è rimasta colpita dalla passione da loro dimostrata.

“Vederli entrare con occhi pieni di curiosità, emozionati all’idea di sedersi proprio dove gli assessori regionali prendono le decisioni per la Sardegna, è stato un momento bellissimo – ha raccontato Todde – Abbiamo parlato di istituzioni, ma soprattutto abbiamo dialogato.

Tante le richieste effettuate dai bambini alla presidente, tra cui una relativa alla presenza di studenti stranieri nelle scuole: “Le scuole sarde ospitano numerosi studenti stranieri che padroneggiano la loro lingua madre. Questo rappresenta una risorsa preziosa, sia per loro che per la Regione. Non si potrebbe ampliare l’offerta linguistica scolastica permettendo agli studenti di origine straniera di continuare a studiare la loro lingua?”.

Attenzione rivolta anche all’accessibilità: “Creare delle aree attrezzate nei parchi adeguate ai ragazzi con disabilità, dotate di giochi inclusivi”.

“Soprattutto – ha affermato in chiusura la presidente Todde – abbiamo parlato di scuola, di futuro, di sogni“.

