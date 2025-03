Carcere Lanusei, l’allarme dei sindacati: “Bomba pronta a esplodere”

L'istituto è stato ritenuto idoneo per ospitare detenuti a trattamento intensificato, ma i sindacati non ritengono la struttura adatta e si sono rivolti al Prefetto di Nuoro

L’istituto penitenziario di Lanusei è una “bomba ad orologeria pronta ad esplodere”. Questo il messaggio lanciato dai sindacati che hanno chiesto la convocazione del prefetto di Nuoro.

Il motivo è da ricondurre al fatto che l’Istituto sia stato ritenuto idoneo per la gestione di detenuti a trattamento intensificato. Tuttavia, i segretari del Sappe, della Uil e dell’Uspp hanno denunciato il fatto che le caratteristiche della struttura non possano conciliarsi con la gestione di detenuti psichiatrici.

“La decisione del Provveditore di assegnare detenuti psichiatrici che negli altri istituti hanno messo in atto eventi critici di estrema gravità – affermano i sindacati in modo congiunto – ed il mancato intervento da parte del Provveditore, ha determinato la decisione, oltre che di scrivere ai vertici del Dipartimento, di rivolgerci al Prefetto di Nuoro ed al Procuratore della repubblica di Lanusei, perché considerato l’esiguo personale di Polizia Penitenziaria presente in Istituto, è a rischio anche la sicurezza pubblica”.

