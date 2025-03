Sardegna, imprese balneari a rischio: “Futuro è punto interrogativo”

Il presidente di Confcommercio Sud Sardegna, Alberto Bertolotti, in occasione del convegno “Legalità e sicurezza nelle imprese balneari” ha sottolineato che seicento imprese balneari nell’isola sono a rischio.

“Le attività possono proseguire sino al 2027, ma il futuro delle concessioni in riva al mare è un punto interrogativo – ha affermato Bertolotti – Le nostre aziende potrebbero essere confiscate”.

“Stiamo attraversando una tempesta perfetta – ha proseguito – un decreto sugli indennizzi non è ancora stato adottato, non sappiamo se le nostre imprese saranno confiscate oppure no. A Ostia, cinque strutture sono state incendiate nel giro di una settimana, segnale di un odio sociale pericoloso nei confronti delle nostre aziende”.

Infine il presidente di Confcommercio Sud Sardegna lancia l’appello: “In un momento così difficile, noi balneari sardi vogliamo dimostrare senso di responsabilità e professionalità. La nostra aspettativa è che le imprese non siano sottratte e assegnate gratuitamente agli imprenditori che vinceranno le gare”.

“Chiediamo chiarezza e tutele per garantire la continuità del nostro lavoro e del settore turistico-balneare, così cruciale per l’economia della Sardegna”.

