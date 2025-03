Valerio Scanu bastona Tony Effe: canta “Damme’na mano” senza autotune

Al puro dissing Valerio Scanu preferisce far parlare i fatti. Il cantante sardo ha pubblicato sui suoi social un video in cui si esibisce nella canzone “Damme’na mano”, portata da Tony Effe a Sanremo 2025 e che non è stata particolarmente apprezzata dalla critica.

Lo stesso Scanu aveva contestato al rapper romano di essere piuttosto carente dal punto di vista vocale, oltre a non approvare l’utilizzo smodato dell’autotune. Una critica che non era andata giù a Tony Effe, che aveva attaccato l’ex stella di Amici per non essere più al centro della scena da ormai tanti anni.

Scanu però ha deciso di non cadere nella “caciara” e lascia ai fatti l’ultima (forse?) parola. Nel video postato sui suoi social l’artista isolano dimostra che la voce conta, restituendo una versione della canzone di Tony Effe apprezzatissima dai follower. “Io me offro volontario” scherza Valerio sul post. E sono in tanti a sottolineare come cantata da una voce tecnicamente valida la canzone assuma tutto un altro sapore.

