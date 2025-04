Lapadula ricorda Cagliari: “Ranieri chiuse me e Pavoletti in una stanza…”

Tre anni al Cagliari, una promozione a suon di gol e tanti bei momenti vissuti in rossoblù. Gianluca Lapadula quest’oggi si è raccontato ai microfoni del Corriere dello Sport.

L’attaccante peruviano, oltre a parlare della sua attuale avventura con lo Spezia, si è soffermato anche sul periodo vissuto in Sardegna e, in particolare, ha raccontato un aneddoto su Claudio Ranieri.

“Io a Cagliari ho avuto Ranieri. Quando arrivò chiuse in una stanza me e Pavoletti e ci disse che il suo compito era quello ‘di fare in modo che la squadra mettesse palle nel mezzo dell’area, che poi noi due avremmo fatto tutto’. Che lui poteva andarsene, non serviva. Così fu. Non lasciava nulla al caso” ha affermato Lapadula.

L’attaccante compie poi un parallelismo tra quel Cagliari e lo Spezia: “Lo Spezia può farcela a salire? Come il Cagliari di Ranieri sembra una squadra che può mollare, perdere tutto, ma poi la ribalta. Come quel Cagliari, soffre ma sembra quasi tutto programmato e scritto”.

