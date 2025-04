Fissato per domani mattina l'ultimo saluto all'ex bandito Graziano Mesina, morto a 83 anni a Milano mentre si trovava ricoverato all'ospedale San Paolo

Mesina: domani la salma torna in Sardegna, poi funerale a Orgosolo

La comunità di Orgosolo si prepara a dare l’ultimo saluto a Graziano Mesina, morto a 83 anni nel reparto di Oncologia dell’ospedale San Paolo di Milano. La salma dell’ex primula rossa rientrerà in Sardegna nella giornata di domani, martedì 15 aprile. Il feretro atterrerà all’aeroporto di Olbia e da lì sarà trasferito nel suo paese natale, dove si terranno le esequie.

I familiari hanno incaricato un’agenzia funebre per il trasferimento della salma. La cerimonia si svolgerà alle ore 11.30 nella chiesa parrocchiale di Orgosolo. Attesa una partecipazione significativa, non solo da parte dei compaesani, ma anche di chi negli anni ha seguito da vicino la lunga e controversa parabola di Mesina, figura emblematica del banditismo sardo e protagonista della cronaca italiana per oltre mezzo secolo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it