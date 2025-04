Addio a salvatore Pisu, il commovente saluto dei colleghi del 118

Il bellissimo tributo dei colleghi del 118 per l'addio a Salvatore Pisu, medico di 65 anni che ha trascorso la sua vita ad aiutare gli altri

Ambulanze schierate e sirene accese per l’ultimo grande saluto a Salvatore Pisu. Docente di bioetica e medico del 118, Pisu è scomparso due giorni fa a 65 anni e ieri si sono celebrati i suoi funerali nella parrocchia di Sant’Eusebio a Cagliari.

“Un ultimo saluto commosso nel suo viaggio di ritorno a Meana Sardo” racconta il consigliere comunale Roberto Mura che lo conosceva bene.

E proprio Mura ha mostrato il video emozionante del cordone di ambulanze a bordostrada per omaggiare il feretro. “Salvatore ha amato tanto e chiedeva solo di essere amato: lo ha chiesto a Dio e lo ha chiesto a chiunque ha incontrato. Per questo motivo si è radicato nel nostro cuore cosi in profondità. Grazie e scusa Salva, a Dio”.

