Brutto incidente sulla 387 verso Cagliari, dove un'auto e un furgoncino sono entrati in collisione finendo entrambi ribaltati in cunetta

Settimo San Pietro, pauroso incidente: due veicoli in cunetta, traffico in tilt

Paura sulla Strada Statale 387 in direzione Cagliari, all’altezza del bivio per Settimo San Pietro, dove questa mattina si è verificato un incidente che ha coinvolto un’auto e un furgoncino, entrambi finiti in cunetta e ribaltati.

Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri per i rilievi e gli operatori del 118 per prestare soccorso agli occupanti dei mezzi.

Il traffico ha subito forti rallentamenti, con una lunga coda di veicoli che si è rapidamente formata e ha raggiunto il territorio di Dolianova. Il tratto interessato è stato parzialmente bloccato per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it