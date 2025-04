Cagliari onora le donne della Resistenza: in arrivo tre spazi pubblici dedicati

Nella seduta dello scorso 16 aprile, il Consiglio Comunale di Cagliari ha approvato una mozione che prevede l’intitolazione di tre spazi pubblici a donne che si distinsero nella lotta antifascista. La cerimonia avverrà il prossimo 25 aprile, 80esimo anniversario della Liberazione.

Come reso noto da un comunicato del Comune l’area in corrispondenza del ponte ciclopedonale tra Su Siccu e Sant’Elia sarà dedicata alle Staffette Partigiane; la zona presso l’anfiteatro di Terramaini a Laura Conti, partigiana, medico e ambientalista, e infine alla scrittrice e giornalista Fausta Cialente sarà intitolata la biblioteca di via Montevecchio.

“Le intitolazioni – si legge nella nota del Comune – saranno accompagnate da targhe toponomastiche complete, con dati biografici e il ruolo storico svolto dalle personalità scelte, supportate anche da strumenti digitali per facilitare la fruizione delle informazioni da parte della cittadinanza”.

“A queste si aggiunge la volontà di accelerare l’iter per l’intitolazione di uno spazio urbano a Nilde Iotti, prima donna a ricoprire la Presidenza della Camera dei Deputati e figura centrale nella storia parlamentare e istituzionale della Repubblica, impegnata per decenni nella promozione dei diritti civili e dell’uguaglianza di genere”.

