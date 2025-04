Olbia, dispersi due giovani pescatori: ricerche della Guardia Costiera

Si tratta di due ragazzi di 21 e 24 anni: l’allarme lanciato dai familiari, dopo che non sono ritornati a casa nel pomeriggio di ieri

Ore d’ansia per due giovani pescatori di 21 e 24 anni, Giuseppe Deiana e Lorenzo Deiana, a Olbia: sono usciti per una battuta nella mattinata di sabato 19 aprile e non sono rientrati a casa.

L’allarme lanciato dai familiari dei due ragazzi, il cui ritorno era previsto nel pomeriggio. Sui social è partito un gran tam tam, con preghiere, affinché i due fratelli possano essere ritrovati.

In corso le ricerche della Capitaneria di porto di Olbia, della Guardia Costiera e dei sommozzatori dei vigili del fuoco.

